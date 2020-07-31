Gaziantep FK, Günay Güvenç ile masaya oturuyor

Gaziantep FK'da parlak bir sezon geçiren ve kırmızı siyahlıların topladığı puanlarda önemli katkısı bulunan Günay Güvenç ile yeniden masaya oturuluyor.

Gaziantep FK, Günay Güvenç ile masaya oturuyor
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31 Temmuz 2020 12:40
Gaziantep FK'da parlak bir sezon geçiren ve kırmızı siyahlıların topladığı puanlarda önemli katkısı bulunan Günay Güvenç ile yeniden masaya oturuluyor.

2021 Mayıs ayında bitecek olan 1 yıllık kontratını uzatmak için Günay ile görüşen kırmızı siyahlı yetkililer tatil sürecinin bitmesinin ardından Günay ile kontratının uzatılması adına yeniden masaya oturulcağı öğrenildi.

Gaziantep'te uzun yıllar oynamak isteyen ve Süper Lig'de bir çok takımında transfer listesinde bulunan Günay Güvenç ile en az 3 yıl daha devam edilmesi öngörülüyor.

Kaynak: Gaziantep Güneş



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