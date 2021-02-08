Gaziantep FK, Göztepe'yi yıktı ve 4 maç sonra nefes aldı!

Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, Göztepe'yi ağırladı.



Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele, Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Papy Djilobodji ve 76. dakikada Kevin Mirallas kaydetti.



Bu sonucun ardından ligde 4 maç aradan sonra kazanan Gaziantep FK, puanını 38'e yükseltti ve 7. sırada yer buldu. 4 maçtır kazanamayan Göztepe ise 26 puanla 12. sırada yer aldı.



Gaziantep FK, gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise Başakşehir'i ağırlayacak.



GÖZTEPE'NİN 3 GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ



Göztepe'nin 30. dakikada Ndiaye, 65. dakikada Halil Akbunar ve 87. dakikada bulduğu goller, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



SA PINTO'NUN İLK GALİBİYETİ



Gaziantep FK'da Sumudica sonrası göreve getirilen teknik direktör Sa Pinto, 4. maçında ilk galibiyetini almış oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Ceza alanının hemen dışında Rashid'in hatasında topu kapan Diabate, solundaki Soner Aydoğdu'yu gördü. Bu oyuncudan müsait pozisyonda topu alan Ndiaye'nin şutunda, meşin yuvarlak kale üst direğinden auta gitti.



27. dakikada kaleyi cepheden gören bir pozisyonda kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan Gaziantep'te, sol çaprazda Kenan'ın röveşatasında, top üstten auta çıktı.



30. dakikada Gassama'nın pasında savunma arkasında topla buluşan Ndiaye, kaleci Günay Güvenç'ten kurtardığı topu şık bir şutla ağlarla buluşturdu. Ancak hakem Volkan Bayarslan'ın VAR odasıyla yaptığı görüşme sonrası gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



54. dakikada ev sahibi ekip, Djilobodji ile öne geçti. Maxim'in sağ kanattan kullandığı kornerde, ceza alanı içinde iyi yükselen Djilobodji, yaptığı kafa vuruşuyla kalecinin sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



56. dakikadaki Göztepe atağında, sağ kanattan gelerek ceza alanında topla buluşan Soner Aydoğdu'nun yakın mesafeden şutunu, kaleci Günay Güvenç direk dibinde kornere çeldi.



64. dakikada Göztepe'nin bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi. Sol kanatta Ndiaye'nin Ertuğrul Ersoy'dan sıyrılarak içeriye çevirdiği topla sağ çaprazda buluşan Halil Akbunar'ın gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. Hakem Volkan Bayarslan'ın VAR incelemesi sonrası bu gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.



75. dakikada Gaziantep, farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Gaziantep atağında savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşan Muhammet Demir, kaleci İrfan Can Eğribayat ile karşı karşıya kaldı. Muhammed'in şutu sonrası top yan direkten döndü. Pozisyonun devamında sol kanattan gelerek şutunu çeken Mirallas, topu filelere gönderdi: 2-0.



77. dakikada Göztepe gole çok yaklaştı. Sağ çaprazda ceza alanında topla buluşan Jahovic'in bekletmeden gerçekleştirdiği şutu, kaleci Günay Güvenç iki hamlede güçlükle kontrol etti.



90+6. dakikada gelişen Göztepe atağında ceza alanında topla buluşan Jahovic, karambolde topu soldaki Ndiaye ile buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti ancak ofsayt gerekçesiyle bu gol de geçerli kabul edilmedi.



Stat: Gaziantep Kalyon



Hakemler: Volkan Bayarslan, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral



Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Tosca, Oğuz Ceylan, Rashid, Maxim (Dk. 63 Jefferson), Mirallas (Dk. 82 Sousa), Güray Vural (Dk. 82 Morais), Kenan Özer (Dk. 70 Bilal Başacıkoğlu), Muhammed Demir (Dk. 82 Felipe)



Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama (Dk. 86 Murat Paluli), Tarouco, Mihojevic (Dk. 86 Ideye), Berkan Emir, Nwobodo, Esiti (Dk. 61 Jahovic), Halil Akbunar (Dk. 78 Tripic), Soner Aydoğdu, Diabate (Dk. 78 Zulj), Ndiaye



Goller: Dk. 54 Djilobodji, Dk. 75 Mirallas (Gaziantep)



Sarı kart: Dk. 68 Rashid (Gaziantep)



