Gaziantep FK galibiyeti unuttu

Ligde Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, ligde son 7 maçta galibiyet alamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK galibiyeti unuttu
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04 Şubat 2024 12:54
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında evinde Mondihome Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Süper Lig'de son galibiyetini 18. haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-0 yenerek alan Gaziantep temsilcisi, bu maçtan sonra oynadığı 7 karşılaşmada 5 beraberlik aldı, 2 mağlubiyet yaşadı.

Dün sahasında Mondihome Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini sürdüren Gaziantep FK, topladığı 24 puanla düşme hattında bulunuyor.

Kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 27 kez havalandırırken kalesinde ise 36 gole engel olamadı.

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