Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır

Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını Erol Bulut yönetiminde yaptığı antremanla tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
Abone Ol
Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ekim 2021 12:59
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, İstanbul'a hareket etti.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.