Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık bir saat sürdü.



Isınma ve 5'e 2 top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.



Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, İstanbul'a hareket etti.





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