Gaziantep FK, Galatasaray deplasmanında

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü Galatasaray'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Galatasaray deplasmanında
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04 Eylül 2022 15:37
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 5 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Gaziantep ekibi, ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puan topladı.

Ligde mağlubiyeti bulunmayan ve puan cetvelinde maç eksiğiyle 5. sırada yer alan Gaziantep ekibi, iyi gidişatını sürdürmek istiyor.

Takımda sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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