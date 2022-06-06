Gaziantep FK, Figueiredo'nun bonservisini aldı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Joao Figueiredo'nun bonservisini aldı ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.



Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Gaziantep Futbol Kulübümüzde geçtiğimiz yıl kiralık olarak forma giyen ve takımımıza önemli katkılarda bulunan Joao Figueiredo'nun bonservisi konusunda kulübü Al-Wasl ile anlaşmaya varılmıştır.



Geçtiğimiz sezon 10 gol, 7 asistlik performansla takımımıza önemli katkılar sağlayan Brezilyalı futbolcumuz, 2025 yılının sonuna kadar armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir.



Joao Figueiredo'ya kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. "





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