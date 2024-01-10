Gaziantep FK: "Fenerbahçe'yi biz yeneriz"

Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, 0-0 biten Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Gaziantep FK: 'Fenerbahçe'yi biz yeneriz'
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10 Ocak 2024 20:59
Son güncelleme 10 Ocak 2024 21:00
Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, 0-0 biten Hatayspor maçının ardından oyuncularının verdiği mücadeleyle puanı hak ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim için gerçekten önemli 1 puandı. Aslında defansif olarak çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Ofansif olarak da 2-3 pozisyona girdik fakat bunları değerlendiremedik. Gelecek hafta Fenerbahçe'ye karşı zorlu maç bizi bekliyor. Teknik direktörümüz Marius Sumudica, hafta boyunca hastaydı, bugün bizimle olamadı. Fenerbahçe maçında kulübede olacaktır. Onun gelmesiyle Fenerbahçe maçından da puan ya da puanlar alacağımızı düşünüyorum."

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