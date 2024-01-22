Gaziantep FK: 'Fenerbahçe'ye karşı iddialıyız!'

Gaziantep FK Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Kömürcü, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.



Son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşmelerini değerlendiren Seçil Kömürcü, şu sözleri kullandı;



"İddialıyız. Bence güzel bir kura çekimi oldu. Yine heyecanlı bir maç olacak. Bekliyoruz Antep'e. Bence çok güzel bir karşılaşma olacak"



