Gaziantep FK: "Fenerbahçe'ye karşı iddialıyız!"

Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Gaziantep FK Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Kömürcü, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK: 'Fenerbahçe'ye karşı iddialıyız!'
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22 Ocak 2024 14:45
Son güncelleme 22 Ocak 2024 15:00
Gaziantep FK Yönetim Kurulu Üyesi Seçil Kömürcü, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşmelerini değerlendiren Seçil Kömürcü, şu sözleri kullandı;

"İddialıyız. Bence güzel bir kura çekimi oldu. Yine heyecanlı bir maç olacak. Bekliyoruz Antep'e. Bence çok güzel bir karşılaşma olacak"

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