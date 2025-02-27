Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Mücadele A Spor'dan yayınlanacak.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.
Grubun ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci maçta ise deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.
Kırmızı-siyahlılar, 2 maçta topladığı 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Lungoyi, Okereke, Halil.
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Yusuf, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Szymanski, Saint-Maximin, İrfan Can, Talisca, Cenk.
ROTASYON
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.
Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.
6 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in yanı sıra Dominik Livakovic, Levent Mercan ve Sofyan Amrabat, kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Fred, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun
Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.
Grubun ilk maçında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Gaziantep FK, ikinci maçta ise deplasmanda Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu.
Kırmızı-siyahlılar, 2 maçta topladığı 3 puanla grubunda averaj ile 3. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Lungoyi, Okereke, Halil.
Fenerbahçe: İrfan Can, Mert Müldür, Çağlar, Yusuf, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Szymanski, Saint-Maximin, İrfan Can, Talisca, Cenk.
ROTASYON
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.
Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.
6 EKSİK
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in yanı sıra Dominik Livakovic, Levent Mercan ve Sofyan Amrabat, kamp kadrosunda yer almadı.
Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Burak Kapacak, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Fred, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun
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