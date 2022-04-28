Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
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28 Nisan 2022 12:55
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu.

Antrenmana tedavileri devam eden Borven ile Caulker katılmadı.

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