Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 29 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.



Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu.



Antrenmana tedavileri devam eden Borven ile Caulker katılmadı.





İLGİLİ VİDEO