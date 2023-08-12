Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda yarın Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.



Isınma ve hücum çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu.



Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, bugün İstanbul'a hareket etti.



