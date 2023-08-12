Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır

Fenerbahçe ile karşılaşacak Gaziantep FK maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, Fenerbahçe maçına hazır
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12 Ağustos 2023 15:45
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda yarın Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve hücum çalışmalarıyla başlayan antrenman, çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı takım, bugün İstanbul'a hareket etti.

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