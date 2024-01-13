Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kapalı gişe

Gaziantep FK, Fenerbahçe karşılaşmasının kapalı gişe oynanacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kapalı gişe
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2024 18:27
Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe pazar günü Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. 

Karşılaşma öncesi Gaziantep Futbol Kulübü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda karşılaşmanın tüm biletlerinin satıldığını ve maçın kapalı gişe oynanacağını açıkladı. 

Açıklamada ayrıca yoğun ilgi gösteren taraftarlara da teşekkür edildi.

Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe, kendi seyircisi önünde 2-1 kazanmıştı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery