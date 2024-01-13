Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı kapalı gişe

Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe pazar günü Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesi Gaziantep Futbol Kulübü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda karşılaşmanın tüm biletlerinin satıldığını ve maçın kapalı gişe oynanacağını açıkladı.
Açıklamada ayrıca yoğun ilgi gösteren taraftarlara da teşekkür edildi.
Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe, kendi seyircisi önünde 2-1 kazanmıştı.
Karşılaşma öncesi Gaziantep Futbol Kulübü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda karşılaşmanın tüm biletlerinin satıldığını ve maçın kapalı gişe oynanacağını açıkladı.
Açıklamada ayrıca yoğun ilgi gösteren taraftarlara da teşekkür edildi.
Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçı Fenerbahçe, kendi seyircisi önünde 2-1 kazanmıştı.