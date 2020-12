Gaziantep FK evinde rakiplerine geçit vermiyor

Süper Lig'de 11 maçlık, evinde de 13 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Gaziantep Futbol Kulübü, performansıyla taraftarını sevindiriyor.Süper Lig'de ikinci sezonunu yaşayan Gaziantep temsilcisi, bu sezon tek mağlubiyetle ligin en az yenilgi alan takımı oldu.Ligin ilk haftasında Galatasaray'a mağlup olan kırmızı-siyahlılar, bu karşılaşmadan sonra çıktığı 11 karşılaşmada da rakiplerine yenilmedi. Son olarak ligin 13. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup eden Gaziantep temsilcisi, bu süreçte 5 galibiyet, 6 beraberlik aldı.Gaziantep ekibi, iç saha müsabakalarında 13 maçtır yenilmiyor.Kırmızı-siyahlılar, sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 18. haftasında, 18 Ocak'ta Fenerbahçe ile yaptığı ve 2-0 kaybettiği karşılaşmada yaşadı.Gaziantep FK, bu maçtan sonra sahasında yaptığı 13 maçta 6 galibiyet, 7 de beraberlik elde etti.Gaziantep ekibi, son dönemlerde rakip kalede de oldukça etkili bir grafik yakaladı.Ligde son 20 maçta rakip kalelere en az 1 gol bırakan kırmızı-siyahlılar, en son geçen sezonun 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada gol atamadı. Deplasmanda oynanan ve 1-0 yenildiği müsabakadan sonra çıktığı 20 maçta rakip kalelere 33 gol bırakan Gaziantep temsilcisi, 24 gole de engel olamadı.Ziraat Türkiye Kupası'nda da Kocaelispor'u 3-2, Serik Belediyespor'u 3-0 yenen kırmızı-siyahlılar, böylelikle çıktığı son 22 resmi müsabakada da gol sevinci yaşamış oldu.Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak her maça kazanma arzusuyla çıktıklarını dile getirdi.Takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini, bunun da skorlara yansımaya başladığını aktaran Büyükekşi, şunları kaydetti:"Önceki hafta son lig şampiyonu Başakşehir'i, bu hafta da ligin önemli takımlarından Fenerbahçe'yi yendik. Artık rakiplerimiz de bizden çekinmeye başladı. Yenilmezlik serilerimiz var ve önceki haftalarda galibiyet sayılarını artırmamız gerektiğini söylüyorduk. Bu anlamda da güzel işler yapmaya başladık. Bu hafta Kasımpaşa ile karşılaşacağız. İnşallah o maçta da etkili oyunumuzu ve serilerimizi sürdürürüz. Alınan her puan taraftarımıza hediyemiz olsun."