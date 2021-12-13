Gaziantep FK, evinde kaybetmiyor

Sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi de 3-2'lik skorla mağlup eden Gaziantep FK, bu sezon evinde mağlubiyet almadı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK, evinde kaybetmiyor
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13 Aralık 2021 23:19
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Gaziantep FK, bu sezon sahasında rakiplerine geçit vermeyerek ligin en zorlu deplasmanı oldu.

Fenerbahçe galibiyetiyle 21 puana ulaşan kırmızı-siyahlılar, iç saha performansıyla taraftarını sevindiriyor.

Sahasındaki bu sezon oynadığı 8 maçta da mağlubiyet yüzü görmeyen Gaziantep ekibi, bu maçlardan 6 galibiyet, 2 de beraberlik elde etti.

Bu performansıyla iç sahada ligin en iyisi haline gelen Gaziantep FK, bu sezon iç sahada Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Medipol Başakşehir'i 1-0, Altay'ı 4-1, Kasımpaşa'yı 2-0'yı, İttifak Holding Konyaspor'u 3-2, Fenerbahçe'yi de 3-2 yenerken Giresunspor'la 1-1 ve Beşiktaş'la 0-0 berabere kaldı.

Taraftarı önündeki 8 maçta rakip kalelere 16 gol bırakan kırmızı-siyahlı ekip, kalesini de ise sadece 6 gol gördü.

Gaziantep FK, deplasmanlarda ise sadece tek puanı hanesine yazdırabildi.


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