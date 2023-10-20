Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK evinde Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gaziantep FK evinde Antalyaspor'u konuk edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ekim 2023 15:27
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü sahasında Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligin ilk 8 haftasında 6 mağlubiyet 2 galibiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 6 gol attı, kalesinde ise 15 gole engel olamadı.

Ligde aldığı 6 puanla 17. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery