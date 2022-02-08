İşte Gaziantep FK'nın açıklaması:

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ertuğrul Ersoy'un bonservisini aldı.Kulüpten yapılan açıklamada, bonservisi Le Havre'de bulunun oyuncunun bonservisinin alındığı ve 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi."Gaziantep Futbol Kulübümüz, Fransa'nın Le Havre kulübünden geçtiğimiz yıl satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ertuğrul Ersoy'un kulübümüze kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır.Milli futbolcumuz, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar armamızın başarısı için ter dökmeye devam edecektir.Ertuğrul Ersoy'a kulübümüze bir kez daha hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."