Gaziantep FK, Ertuğrul Ersoy transferini resmen duyurdu

Gaziantep FK, Le Havre'de forma giyen Ertuğrul Ersoy'u satın alma opsiyonuyla 1.5 yıl kiralık olarak transfer ettiğini duyurdu



İşte yapılan açıklama;



"Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Fransa Lig 2 takımlarından Le Havre'de forma giyen Milli futbolcu Ertuğrul Ersoy ile satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllık kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Ertuğrul Ersoy, Başkan Vekilimiz Cevdet Akınal'ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı. Ertuğrul'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz"



