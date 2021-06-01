Gaziantep FK Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir ile söz kestiği öğrenildi. Oyuncunun transfer olmasının önündeki tek engelin ise yine Galatasaray olduğu bildirildi.



Yeni sezonda özellikle sol bek mevkiindeki eksikliği gidermek ve bu bölgede nokta atış yapmak isteyen kırmızı siyahlılar Galatasaray'da sezonu tamamlayan Emre Taşdemir'e yöneldi.



Gaziantep Güneş'ten Ali Budak'ın haberine göre; İstanbul ekibi ile sözleşmesi sona eren Emre Taşdemir için kırmızı siyahlılar devreye girerken oyuncunun menejerinin ise"Galatasaray ile olmazsa Gaziantep FK'ya getireceğim" diyerek kırmızı siyahlılara söz verdiği bildirildi.



GALATASARAY'I BEKLiYOR



Galatasaray'dan haber bekleyen ve iç yönetimdeki karışıklığın yanı sıra teknik direktör Fatih Terim ile devam edilip edilmeyeceğinin de belirsizliği bulunduğundan dolayı görüşmeler aksıya alınan İstanbul ekibi ile önümüzdeki günlerde Emre'nin menajerinin bir görüşme gerçekleştireceği ve bu görüşmeden sonra Emre'nin Galatasaray macerasınında netlik kazanacağı öğrenildi.



