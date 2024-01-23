Gaziantep FK; Emre Mor'u istedi, Ali Koç vermedi

Fenerbahçe'de kendisine takım arayan Emre Mor'a talip olan Gaziantep FK'nın teklifi reddedildi.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Gaziantep FK; Emre Mor'u istedi, Ali Koç vermedi
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23 Ocak 2024 11:54
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de bu sezon yapılan transferler sonrası süre almakta sıkıntı yaşayan Emre Mor'un ismi Süper Lig ekipleriyle anılmaya devam ediyor.

SÜPER LİG EKİPLERİYLE ANILDI

Gaziantep FK ve Antalyaspor'un milli futbolcuyla yakından ilgilendiği iddiaları gündemde yer alırken Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un da Emre Mor'un peşinde olduğu ileri sürülmüştü.

ALİ KOÇ REDDETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Gaziantep FK'nın Emre Mor için yaptığı teklifi reddetti.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTECEK

Fenerbahçe'nin milli yıldızının sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek. Emre Mor'un güncel piyasa değeri 2 milyon 500 bin euro. A Milli Futbol Takımı'nın formasını 15 kez terleten Emre Mor, 1 gol atma başarısı gösterdi.

Danimarka ekibi Lyngby altyapısında yetişen Emre Mor daha sonra Nordsjaelland, Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray, Olimpiakos ve Fatih Karagümrük'te oynadı. Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu başında Emre Mor'un bonservisi için 2 milyon euro ödedi.



 
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