Gaziantep FK, Didier Ndong'u istiyor

Gaziantep FK geçtiğimiz sezonu Dijon'da geçiren Gabon'lu ön libero Didier Ndong'u renklerine bağlamak istiyor.

, Fotoğraf; EPA
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Gaziantep FK, Didier Ndong'u istiyor
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05 Ağustos 2021 15:26
Gaziantep FK geçtiğimiz sezonu Dijon'da geçiren Gabon'lu ön libero Didier Ndong ile ilgileniyor.

Teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda bir süredir eksik bölgeleri doldurmak için çalışmalarını sürdüren kırmızı siyahlılar Dijon ile yollarını ayıracak olan Ndong ile temasta olduğu öğrenildi.

HEM KULÜP HEM KENDİSİ İSTEMİYOR

Gaziantep FK'nın kadrosuna katmayı düşündüğü Didier Ndong'in mevcut kulübü Dijon ile de ayrılık görüşmeleri sürüyor. Kulübününde yeni sezonda maliyetinden dolayı kadroda tutmak istemediği Ndong ile ayrılık pazarlığı sürerken Gaziantep FK'da bu görüşmeyi takip ettiği öğrenildi.

FRANSA BASINI YAZDI

Dijon'un elden çıkarmayı düşündüğü Gabon'lu ön libero Didier Ndong için Fransa basını Gaziantep FK'nın ilgilendiğini yazdı. Oyuncu ile Gaziantep'in yanı sıra Yeni Malatya'nın da ilgilendiğini yazan Fransa basını Bordeaux ve Nantes'in de ayrıca oyuncuyu istediğini belirtti.

Haber: ALİ BUDAK





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