Gaziantep FK, depremden sonra ilk kez taraftarıyla buluşuyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Sivasspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK, depremden sonra ilk kez taraftarıyla buluşuyor
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19 Ağustos 2023 16:17
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra ilk kez Pazar günü EMS Yapı Sivasspor maçıyla taraftarı önüne çıkacak.

Depremler nedeniyle geçen sezonun ikinci yarısında ligden çekilen Gaziantep temsilcisi, en son 1 Şubat'ta Atakaş Hatayspor ile sahasında karşılaşmıştı.

Kırmızı-siyahlı takım 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından 12 Şubat'ta ligden çekilmiş ve 23. hafta sonrası oynanan müsabakalarda hükmen mağlup ilan edilmişti. Gaziantep FK, 200 gün sonra evinde taraftarla buluşacak.

Erdal Güneş ve futbolculardan taraftara davet

Bu arada Sivasspor maçı öncesi kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, futbolcular ve teknik direktör Erdal Güneş, Gazianteplilere maça gelmeleri için çağrıda bulundu.

Görüntülerde; futbolcular, "bahane yok maça gel", "desteğinize ihtiyacımız var", "sizi çok özledik" "desteğiniz bizim için çok önemli" mesajını verirken teknik direktör Güneş ise "başka Gaziantep yok, bahane yok maça gel" ifadelerini kullandı.

Gaziantep temsilcisi, Pazar günü 21.45'te EMS Yapı Sivasspor'u Kalyon Stadı'nda konuk edecek.

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