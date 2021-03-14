Süper Lig'de 30. hafta maçında Gaziantep FK ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi Gaziantep FK oldu.Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 70. dakikada Nouha Dicko ve 90+3. dakikada penaltıdan Muhammet Demir kaydetti.Yukatel Denizlispor'da sağ bek Özer Özdemir, 50. dakikada Junior Morais'in yüzüne kramponunun tabanıyla vurduğu için kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Evindeki son 4 lig maçında 3. galibiyetini alan Gaziantep FK puanını 46'ya yükseltti. Ligde arka arkaya 7 deplasman maçında galibiyet alamayan ve son 5 dış saha maçını kaybeden Yukatel Denizlispor 24 puanda kaldı.Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.6. dakikada ceza sahası dışında topla bulaşan Rodallega'nın dönerek çektiği şutta, kaleci Cenk Gönen meşin yuvarlağı kontrol etti.8. dakikada Gaziantep oyuncusu Dicko, hatalı pastan kazandığı topla ceza sahasına ilerledi. Kaleci Cenk Gönen'i çalımlayarak geçen Dicko'nun vuruşunda, kale çizgisinde Mustafa Yumlu topu çıkardı.40. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kenan Özer'in ceza sahasına girerek vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.45+2. dakikada Maxim'in kullandığı kornerde, ceza sahası içinde Dicko'nun kafa vuruşu sonrası top yandan az farkla auta gitti.70. dakika ev sahibi Gaziantep öne geçti. Sol kanatta ceza sahasına yakın noktadan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta, Dicko meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 1-0.71. dakikada ceza yayına yakın noktada Rodallega'nın serbest vuruşunda, kaleci Günay Güvenç topu kornere çeldi.82. dakikada sağ kanattan ilerleyen Kenan Özer'in ceza sahasına gönderdiği pas ile buluşan Maxim'in vuruşunda, top üsten auta çıktı.90+3. dakikada ceza sahasında kaleci Cenk Gönen'in Muhammet Demir'e müdahalesi sonrası hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.Gaziantep KalyonAtilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Mehmet MetinGünay Güvenç, Olkowski (Dk. 66 Oğuz Ceylan), Miranda, Tosca, Morais, Vetrih, Andre Sousa (Dk. 55 Muhammet Demir), Rashid (Dk. 66 Enver Cenk Şahin), Maxim (Dk. 83 Furkan Soyalp), Kenan Özer (Dk. 83 Bilal Başacıkoğlu), DickoCenk Gönen, Özer Özdemir, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Ben Mohamed, Diskerud (Dk. 78 Tusha), Bakalorz, Kubilay Aktaş (Dk. 88 Hasan Ayaroğlu), Sagal (Dk. 88 Dossevi), Rodallega, Sacko (Dk. 55 Tiago Lopes)Dk. 70 Dicko, Dk. 90+3 Muhammet Demir (Penaltıdan) (Gaziantep)Dk. 51 Özer Özdemir (Yukatel Denizlispor)Dk. 11 Andre Sousa, Dk. 35 Dicko, (Gaziantep), Dk. 12 Mustafa Yumlu, Dk. 85 Kubilay Aktaş (Yukatel Denizlispor)