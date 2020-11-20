Gaziantep FK, Denizli deplasmanında

Ligdeki son 7 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 2 galibiyeti bulunan Gaziantep, Denizli ekibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisine devam etmek istiyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gaziantep FK, Denizli deplasmanında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Kasım 2020 12:30
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak. 

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligdeki son 7 maçını kaybetmeyen ve bu süreçte 2 galibiyeti bulunan kırmızı-siyahlılar, Denizli ekibi karşısında kazanarak yenilmezlik serisine devam etmek istiyor.

3 oyuncu karantinada 

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, bu karşılaşmada 3 oyuncudan yararlanamayacak. 

Yeni tip koronavirüse yakalanan ve halen izolasyon süreci devam eden 3 oyuncu, Denizli deplasmanında takımdan uzak kalacak. 

Öte yandan, milli takımlarda bulunan Maxim, Tosca ve Vetrih uzun bir yolculuğun ardından Gaziantep'e geldi ve tek antrenmana çıkarak Denizli'ye gidecek kafilede yer alacak.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için