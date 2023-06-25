Gaziantep FK'den Eze hamlesi

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Gaziantep FK, Eyüpspor forması giyen Emeka Eze'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'den Eze hamlesi
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25 Haziran 2023 09:20
Deprem felaketinin ardından önümüzdeki yıl Süper Lig macerasına kaldığı yerden devam edecek olan Gaziantep FK, transferde önemli bir hamle yaptı.

Kırmızı-siyahlılar, geçen sezonun ikinci yarısını Eyüpspor'da geçiren Emeka Eze için Eyüpspor'un kapısını çaldı.

26 yaşındaki Nijeryalı forvet için 600 Bin Euro bonservis istendiği öğrenilirken, hem oyuncuyla hem de kulübüyle görüşmeler sürüyor.

Emeka Eze, geçen sezon çıktığı 33 karşılaşmada 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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