Gaziantep FK'den Eze hamlesi

Deprem felaketinin ardından önümüzdeki yıl Süper Lig macerasına kaldığı yerden devam edecek olan Gaziantep FK, transferde önemli bir hamle yaptı.



Kırmızı-siyahlılar, geçen sezonun ikinci yarısını Eyüpspor'da geçiren Emeka Eze için Eyüpspor'un kapısını çaldı.



26 yaşındaki Nijeryalı forvet için 600 Bin Euro bonservis istendiği öğrenilirken, hem oyuncuyla hem de kulübüyle görüşmeler sürüyor.



Emeka Eze, geçen sezon çıktığı 33 karşılaşmada 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi.





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