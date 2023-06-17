Gaziantep FK'de yönetim kurulu belirlendi

Gaziantep FK'de görev yapacak yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.



Gaziantep FK'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Futbol Kulübü Anonim Şirketine bağlı gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından Memik Yılmaz başkanlığındaki yönetim kurulu Abdullah Acar, Ferit Güney Dağdeviren, Fevzi Uslu, Halil Demir, İbrahim Dicle, İdris Kalkan, İsmet Özcan, Mustafa Kara, Ömer Çakmak, Seçil Kömürcü Öğücü, Serhat Tümer, Uğur Şireci ile Uğur Tosun'dan oluştu.



"GÜZEL GÜNLERE YÜRÜYECEĞİZ"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kulüp Başkanı Memik Yılmaz, yeni yönetim kurulunun şehre hayırlı olmasını diledi. Yönetim kurulundaki üyelerle bir araya gelerek görüşmeler yaptıklarını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:



"Bir kez daha sorumluluklarımızın bilinciyle tüm konuları ele aldık. Benim gibi tüm arkadaşlarımızda büyük bir heyecan ve enerjiyle yeni sezon için sabırsızlanıyor. Şehrimizin değerlerine sahip çıkarak, Gaziantep adını en iyi şekilde temsil edeceğimize yürekten inanıyorum. Belirlenen yönetim kurulu üyelerimizin şehrimize ve kulübümüze hayırlı olmasını diliyor ve tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte güzel günlere hep beraber yürüyeceğiz."





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