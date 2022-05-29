Gaziantep FK'de Recep Niyaz ihtimalleri!

Gaziantep FK'de beklentilerin altında kalan oyuncuların başında Recep Niyaz geliyor. Tecrübeli oyuncu için kulübün farklı bir yol izleyeceği öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'de Recep Niyaz ihtimalleri!
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29 Mayıs 2022 14:55
Gaziantep FK'nın tecrübeli oyuncusu Recep Niyaz konusunda kulübün farklı bir yol izleyeceği öğrenildi.

Gaziantep Güneş gazetesinin haberine göre, bu sezon takımda oyuncuların performansı anlamında genel olarak verimsiz bir yıl olması sebebiyle bazı oyuncularda gözden düşerken Recep Niyaz konusunda da kulübün daha iyi bir yerli alternatif bulması durumunda oyuncuya kendine kulüp bulmasını söyleyeceği öğrenildi.

Aksi bir durumda ise Recep ile yola devam edileceği gelen bilgiler arasında yer aldı.

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