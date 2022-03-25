Gaziantep FK'de oyunculara borç sıfır!

Galatasaray galibiyeti ile milli araya mutlu bir şekilde giren Gaziantep FK'da takımın içerideki kalan primleri de temizlendi.

, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'de oyunculara borç sıfır!
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25 Mart 2022 13:31
Galatasaray galibiyeti ile milli araya mutlu bir şekilde giren Gaziantep FK'da takımın içerideki kalan primleride temizlendi.

Gaziantep Güneş gazetesinde yer alan habere göre; Haftalardır galip gelemeyen ve en ihtiyacı olduğu dönemde Galatasaray'ı mağlup eden Gaziantep FK'da başkan ve yöneticilerde bir kez daha elini taşın altına koydu.

Galatasaray galibiyetine prim veren kırmızı siyahlılar içeride olan bir galibiyet bir beraberlik primini daha ekleyerek milli arada takımda prim hakedişleri olanların hesabına gönderdi.

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