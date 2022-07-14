Gaziantep FK'de Marko Jevtovic sakatlandı

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de Marko Jevtovic sakatlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'de Marko Jevtovic sakatlandı
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14 Temmuz 2022 17:52
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de Marko Jevtovic'in sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Jevtovic'in Adana Demirspor ile oynanan hazırlık maçında ayak bileğine aldığı darbenin ardından sakatlık geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Sağlık ekibimizce yapılan muayene ve detaylı tetkiklerin ardından futbolcumuzun sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiştir. Jevtovic'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." denildi.

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