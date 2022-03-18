Gaziantep FK'de golcüler sustu, orta saha öne çıktı

Son haftalarda kaybettiği puanlarla taraftarını üzen Gaziantep FK'nin forvet hattında görev alan oyuncuları, bu süreçte gol yollarında suskun kaldı.



Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 29 haftada 37 puan toplayan ve 14. sırada bulunan Güneydoğu Anadolu temsilcisi, rakip fileleri 37 kez havalandırdı.



Ligin 30. haftasında 20 Mart Pazar günü Galatasaray'ı ağırlayacak kırmızı-siyahlı ekipte golcüler, performanslarıyla beklentilerin uzağında kaldı, orta saha oyuncusu Alexandru Maxim ise golleriyle ön plana çıktı.



Gaziantep FK'de forvet hattında görev yapan futbolculardan Muhammet Demir'in 5, Joao Figueiredo'nun ise 6 golü bulunuyor.



Son haftalarda gol yollarında suskun kalan bu iki isimden Muhammet Demir 5, Figueiredo ise 7 maçtır fileleri havalandıramıyor.



- Maxim kendine geldi



Rumen orta saha oyuncusu Maxim, son haftalarda attığı gollerle dikkati çekti.



Geçen sezon attığı 15 golle takımını sırtlayan Maxim, bu sezon ise 10 gole ulaştı.



Son 3 maçta takımının attığı 5 golün de sahibi olan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, söz konusu müsabakalarda Altay ve Atakaş Hatayspor'a ikişer ve GZT Giresunspor'a ise bir gol atmayı başardı.



- Forvetlerin gol attığı maçları kaybetmiyorlar



Gaziantep FK, forvetleri Muhammet Demir ve Figueiredo'nun gol attığı maçlarda yenilgi yaşamadı.



Muhammet Demir'in gol attığı maçlarda Gaziantep FK, Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0, Medipol Başakşehir'i 1-0, İttifak Holding Konyaspor'u 3-2, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 ve Demir Grup Sivasspor'u ise 5-1 yendi.



Figueiredo'nun gol sevinci yaşadığı maçlarda ise Gaziantep temsilcisi, Kasımpaşa'yı 2-0, İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe'yi 3-2 (2 gol), VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1





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