Gaziantep FK'de Beşiktaş öncesi kadro belirsizliği!

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Cuma günü deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak.



Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



Geride kalan 20 haftalık periyotta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan kırmızı-siyahlılar, 31 puanla 7. sırada yer alıyor.



Kadro belirsizliği



Gaziantep FK'de Beşiktaş maçı öncesinde kadro belirsizliği sürüyor.



Gaziantep FK'de 7 futbolcu, 1 antrenör ve 1 personelin daha koronavirüs testleri pozitif çıktı.



Gaziantep'te pozitif vaka sayısı ise 9'u futbolcu olmak üzere 11'e yükseldi.



Gaziantep FK: "Profesyonel futbol takımımıza, Süper Lig'in 21. haftasında oynayacağı Beşiktaş maçı öncesi yapılan Covid-19 testlerinde, 7 futbolcumuzun, bir antrenörümüzün ve bir personelimizin daha test sonucu pozitif olarak raporlanmıştır.



Geçtiğimiz hafta yapılan Covid-19 testlerinde sonuçları pozitif çıkan 5 futbolcumuzdan 3'ünün test sonucu negatife dönmüştür.



Yapılan testlerle birlikte, takımımızda pozitif vaka sayısı 11'e yükselmiştir." açıklamasını yaptı.



5 haftalık çıkış



Güneydoğu Anadolu temsilcisi, son 5 haftadır yükselen bir grafik çizdi. Ligin 15. haftasında Göztepe'ye deplasmanda 2-1 yenilen kırmızı-siyahlılar, devam eden haftalarda evinde Fenerbahçe'yi 3-2, Aytemiz Alanyaspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u 1-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü de 3-1 yendi.



Gaziantep ekibi, bu süreçte Yukatel Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.



Deplasman karnesi kötü



Bu sezon 20 haftalık bölümde, iç saha performansında ligin en iyisi olarak dikkati çeken Gaziantep FK'nin dış saha performansı ise taraftarını üzüyor.



İç sahada 26 puan alan kırmızı-siyahlılar, rakip sahalarda sadece 5 puanın sahibi oldu.



Deplasmandaki tek galibiyetini ilk yarının son karşılaşması olan Çaykur Rizespor'a karşı elde eden Gaziantep FK, daha önceki sezonlarda Beşiktaş ile 5 kez karşılaştı.



Gaziantep ekibi, Beşiktaş'a karşı iç sahada yaptığı 3 maçtan 7 puan toplarken, 2 deplasman maçında da puan alamadı.





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