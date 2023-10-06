Gaziantep FK'de Başakşehir öncesi eksik yok!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'de Başakşehir öncesi eksik yok!
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06 Ekim 2023 14:27
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.

Ligin ilk 7 haftasında 5 mağlubiyet 2 galibiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 6 gol attı, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Ligde aldığı 6 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.

Gaziantep FK'de sakat veya cezalı oyuncusu bulunmuyor.

Sumudica ile çıkışa geçti

Lige, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde başlayan Güneydoğu ekibi, ilk 4 haftada puanla tanışmadı ve 4 Eylül'de Güneş ile yolları ayırdı.

Teknik direktör Marius Sumudica ile 7 Eylül'de anlaşan Gaziantep FK, sezonun 5. haftasında Mondihome Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Devam eden haftalarda ise Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, İstanbulspor'u 2-0 ve Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.

Sumudica ile ligde çıktığı 3 maçta 6 puan toplamayı başaran Gaziantep temsilcisi, RAMS Başakşehir maçında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.

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