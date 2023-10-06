Gaziantep FK'de Başakşehir öncesi eksik yok!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaşacak.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.



Ligin ilk 7 haftasında 5 mağlubiyet 2 galibiyet alan Gaziantep ekibi, bu maçlarda 6 gol attı, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.



Ligde aldığı 6 puanla 16. sırada bulunan kırmızı-siyahlılar, karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp alt sıralardan uzaklaşmanın planını yapıyor.



Gaziantep FK'de sakat veya cezalı oyuncusu bulunmuyor.



Sumudica ile çıkışa geçti



Lige, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde başlayan Güneydoğu ekibi, ilk 4 haftada puanla tanışmadı ve 4 Eylül'de Güneş ile yolları ayırdı.



Teknik direktör Marius Sumudica ile 7 Eylül'de anlaşan Gaziantep FK, sezonun 5. haftasında Mondihome Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu. Devam eden haftalarda ise Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, İstanbulspor'u 2-0 ve Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.



Sumudica ile ligde çıktığı 3 maçta 6 puan toplamayı başaran Gaziantep temsilcisi, RAMS Başakşehir maçında sahaya 3 puan parolasıyla çıkacak.



