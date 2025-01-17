Gaziantep FK'de 3 oyuncu sınırda

Gaziantep FK, Süper Lig'de Bodrum FK'yi konuk edecek. Gaziantep'te bu maç öncesi 3 isim kart sınırında yer alıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'de 3 oyuncu sınırda
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17 Ocak 2025 12:30
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında cumartesi sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Ligde çıktığı 18 maçta 7'şer galibiyetle mağlubiyet ve 4 beraberlik yaşayan Gaziantep FK'nin 25 puanı bulunuyor.

Bu maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde 26 gole engel olamadı.

İç sahada en az gol yiyen takım

Ligin geride kalan bölümünde taraftarı önünde 9 karşılaşmaya çıkan kırmızı-siyahlı ekip, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Bu karşılaşmalarda kalesinde 4 gol gören Gaziantep FK, iç sahada en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Gaziantep ekibi, sahasındaki maçlarda 13 kez rakip ağları havalandırdı.

3 oyuncu kart sınırında

Gaziantep FK'de bu maç öncesi Ertuğrul Ersoy, Maxim ve Saborit, sarı kart sınırında bulunuyor.

Söz konusu bu oyuncular Bodrum FK, karşısında kart görmeleri halinde 21. haftadaki Reeder Samsunspor müsabakasında görev alamayacak.

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