Gaziantep FK'de 3 ismin testi pozitif!

Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut dahil 3 ismin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gaziantep FK'de 3 ismin testi pozitif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ocak 2022 17:17
Süper Lig ekibi Gaziantep FK'de 3 ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan covid-19 testlerinde teknik direktörümüz Erol Bulut ile futbolcularımızdan Muhammet Demir ve Amedej Vetrih'in test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Gaziantep FK'de Erol Bulut ve iki oyuncu 23. haftada oynayacakları Antalyaspor maçını kaçıracaklar.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.