Gaziantep FK'de 3 ismin testi pozitif!

Süper Lig ekibi Gaziantep FK'de 3 ismin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Yapılan covid-19 testlerinde teknik direktörümüz Erol Bulut ile futbolcularımızdan Muhammet Demir ve Amedej Vetrih'in test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



Gaziantep FK'de Erol Bulut ve iki oyuncu 23. haftada oynayacakları Antalyaspor maçını kaçıracaklar.





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