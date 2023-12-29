Gaziantep FK Daniel Dragus'un bonservisini istiyor

Gaziantep FK 14 maçta 7 gol, 1 asist katkısı sağlayan 24 yaşındaki Daniel Dragus'un bonservisini almak istiyor.



Sözleşmesi 2025'te bitecek olan Dragus'un da Gaziantep'te mutlu olduğu ve takımda kalmak istediği öğrenildi.



Kırmızı-siyahlı yönetimin sezon sonuna bırakmadan genç golcünün bonservisini almak için tüm şartlarını zorlayacağı bildirildi.





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