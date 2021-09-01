Gaziantep FK'dan Ukrayna'ya transfer oldu

Gaziantep, Ukraynalı futbolcusu Kobylyanskyi'yi Union Titus Petange'ye kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'dan Ukrayna'ya transfer oldu
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01 Eylül 2021 14:15
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep, Ukraynalı oyuncusu Vladyslav Kobylyanskyi Lüksemburg Ligi takımlarından Union Titus Petange'ye sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız oyuncularından Vladyslav Kobylyanskyi'nin 2021-22 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Lüksemburg Ligi takımlarından Union Titus Petange ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı. 


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