Gaziantep FK'dan orta sahaya takviye

Gaziantep FK, daha önce Konyaspor forması da giyen orta saha oyuncusu Marko Jevtovic'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'dan orta sahaya takviye
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06 Temmuz 2022 19:37
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Marko Jevtovic'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Sırbistan temsilcisi Partizan'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Marko Jevtovic'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Marko Jevtovic, Türkiye'de daha önce Konyaspor forması giymişti.




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