Gaziantep FK'dan Halis Özkahya'ya destek

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan ve hakem Halis Özkahya'nın hatasıyla damga vurduğu Gaziantep FK-Kasımpaşa maçı için açıklama geldi.



Gaziantep ekibinin başkanı Cevdet Akınal, Özkahya'ya destek verirken, "Hakem Halis Özkahya Kasımpaşa karşılaşmasında şanssızlık yaşadı. Özkahya, karşılaşmayı neredeyse hatasıza yakın yönetti ve kendisinin de Türk futbolu için önemli bir hakem olduğuna inanıyoruz. Futbolumuzun gelişmesi adına ülkemizin spor konusundaki tüm değerlerine sahip çıkmamız gerekiyor. Umut ediyorum Halis Özkahya da bu yaşanılan şanssızlıktan dolayı kariyer planlamasında bir değişiklik yapmaz. Hepimiz hatalar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz ancak önemli olan niyetimizin nasıl olduğudur. Bizler de Halis Özkaya'nın yaşadığı bu olayı şanssızlık olarak nitelendiriyor ve ilerleyen süreçte de kendisine olan güvenimizi bir kez daha dile getiriyoruz." ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?



Gaziantep'in 2-0 önde olduğu karşılaşmada normal süresi sonunda hakem Halis Özkahya 9 dakikalık uzatma verdi. Maç, 90+5. dakikada Özkahya'nın yanlış son düdüğüyle tamamlandı ve takımlar soyunma odasına gitti. Özkahya, maçı erken bitirdiğini anlayarak kalan 4 dakikanın tamamlanması için takımları sahaya çağırdı. Bir süre takımlar sahada ısındıktan sonra karşılaşma kalan 4 dakikanın oynanması için hakem atışıyla yeniden başladı. Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya'nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi.





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