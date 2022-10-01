Gaziantep FK'dan hakem Zorbay Küçük'e çağrı

Gaziantep FK Futbol Şube Sorumlusu Mesut Akın, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları müsabaka öncesi açıklamalarda bulundu.



"UMARIM HAKEM MAÇA ETKİ ETMEZ"



Kırmızı-siyahlı kulübün emektar isimlerinden olan Mesut Akın, hakem Zorbay Küçük'ün hatasız maç yöneteceğine inandığını belirterek; "İnşallah yine hakemlerin sonuca etki ettiği bir maç izlemeyiz. Son oynadığımız Trabzonspor maçında hakem Mete Kalkavan'ın yaptığı hataları hala hafızalarımızdan silmiş değiliz. Umarım hakemlerin konuşulmadığı bir maç olur" dedi.



Maç öncesinde Gaziantep FK ligde 11 puanla 9. sırada yer alıyor. Kasımpaşa ise 9 puanla 10. sırada bulunuyor.





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