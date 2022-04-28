Gaziantep FK'dan Erol Bulut açıklaması

Gaziantep FK'dan teknik direktör Erol Bulut için bir açıklama yapıldı.



Kulüpten yapılan duyuruda "Erol Bulut ile yollar sezon bitmeden ayrılacak" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



İşte Gaziantep FK'nın açıklaması:



"Gaziantep Futbol Kulübümüzün, Süper Lig'in 35. Haftasında deplasmanda konuk olacağı Fenerbahçe maçı öncesi bazı yayın organlarında yer alan haberleri takip etmekteyiz. Gün içerisinde dile getirilen "Erol Bulut ile yollar sezon tamamlanmadan ayrılacak" başlığıyla yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamakta olup teknik direktörümüz Erol Bulut görevine devam etmektedir. Futbolseverlerin ve kamuoyunun bilgisine sunarız. Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu"





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