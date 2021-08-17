Gaziantep FK'dan aşı ve test çadırı

Süper Lig'in ikinci haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak Gaziantep FK'dan önemli bir hamle geldi.

Haber; Sporx.com
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Gaziantep FK'dan aşı ve test çadırı
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17 Ağustos 2021 12:54
Gaziantep Futbol Kulübü taraftarların karşılaşma öncesi TFF ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kurallar çerçevesinde maça girmeleri için cuma günü stat önünde test ve aşı çadırı kuracağı öğrenildi.

Aylar sonra takımlarını tribünden izleyecek olmanın heyecanını yaşamaya başlayan kırmızı siyahlı taraftarlar bu görevlerini yerine getirmek için karşılaşma öncesi bir dizi kuralları uygulamaları gerekecek. Gaziantep Futbol Kulübü taraftar sorumlusu Sedat Özdinç, cuma günü Kalyon Stadı'nın etrafında taraftarların maçtan 48 saat önce yerine getirmeleri gereken kriterler için kolaylık sağlayacak.

15 yaş altı için PCR testi istenen taraftarların bu sıkıntısını giderecek olan Gaziantep Futbol Kulübü aynı zamanda aşı yaptırmayanlara da bu çadır içerisinde aşı olma imkanı sunacak. Hiç aşı olmayan kişiler için ise önce aşı sonra pcr testlerini yaptırmaları konusunda önerilerde bulunulup aşıya teşvik yapılacak.

HABER: Ali Budak


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