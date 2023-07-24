Gaziantep FK'dan ''10 numara'' transfer!

Trendyol Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübü'nde transfer çalışmaları hız kazandı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, aradığı 10 numarayı Portekiz'de buldu. Kırmızı- siyahlıların, Portekiz 2. Ligi'ne düşen Maritimo'nun 25 yaşındaki 10 numarası Bruno Xadas'ı radarına aldığı öğrenildi.
Güney ekibinin, birçok talibi olan genç hücumcu için tüm şartlarını zorladığı bildirildi. Portekiz U21'de forma giyen, kontratının son yılındaki Xadas, geçtiğimiz sezon 38 maçta 5 gol, 6 asist yapmasına rağmen takımının küme düşmesine engel olamadı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Gaziantep FK, aradığı 10 numarayı Portekiz'de buldu. Kırmızı- siyahlıların, Portekiz 2. Ligi'ne düşen Maritimo'nun 25 yaşındaki 10 numarası Bruno Xadas'ı radarına aldığı öğrenildi.
Güney ekibinin, birçok talibi olan genç hücumcu için tüm şartlarını zorladığı bildirildi. Portekiz U21'de forma giyen, kontratının son yılındaki Xadas, geçtiğimiz sezon 38 maçta 5 gol, 6 asist yapmasına rağmen takımının küme düşmesine engel olamadı.