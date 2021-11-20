Gaziantep FK'da Trabzonspor mesaisi sürüyor

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, şut çalışmasının ardından taktik organizasyonlarla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını pazar günü yapacağı antrenmanla sonlandıracak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, şut çalışmasının ardından taktik organizasyonlarla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını pazar günü yapacağı antrenmanla sonlandıracak.