Gaziantep FK'da Trabzonspor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Gaziantep FK, bu karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'da Trabzonspor mesaisi sürüyor
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20 Kasım 2021 20:04
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, şut çalışmasının ardından taktik organizasyonlarla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını pazar günü yapacağı antrenmanla sonlandıracak.


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