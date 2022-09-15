Gaziantep FK'da, Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak Gaziantep FK, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK'da, Trabzonspor hazırlıkları sürüyor
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15 Eylül 2022 20:18
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 18 Eylül Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, cuma yapacağı antrenmanın ardından Trabzon'a gidecek.

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