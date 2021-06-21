Gaziantep FK'da tek eksik forvet

Forvet hattı dışında tüm bölgelerinde alternatifli şekilde oyuncu grubu bulunan Gaziantep FK, bu sebeple yaz transfer döneminde aceleci davranmak istemiyor.



Gaziantep Güneş Spor Müdürü Ali Budak'ın haberine göre; aSadece forvet hattında eksikliği bulunan ve bu bölge içinde Muhammet Demir'de ısrarcı olarak görüşmeleri devam ettiren kırmızı siyahlılar Muhammet'in alınması durumunda alternatif bir forvet için çalışmalara başlayacak.



Gaziantep FK'nın sorunsuz olduğu tek bölge ise 7 alternatifli oyuncusunun bulunduğu defans hattı. Papy ve Kana Biyik savunmada Erol Bulut'un sigortası olacak olurken istenilen seviyede sol bek bulunana kadar ise bu bölgede Alin Tosca değerlendirilecek. Alin Tosca'nın yanı sıra sezonu Samsunspor'da kiralık olarak geçiren ve sezon başı kampına katılacak olan Mücahit Albayrak teknik direktör Erol Bulut'un onay vermesi durumunda alternatif sol bek olarak takımda kalacak. Gaziantep FK'nın sorunsuz olduğu bir diğer mevki ise sağ bek. Olkowski ve Oğuz Ceylan'ın bulunduğu bu bölge sezon boyunca bu ikiliye teslim edilecek.



NOUHA DICKO



Gaziantep FK'da geçtiğimiz Marius Sumudica ve Ricardo Sa Pinto tarafından ileri uçta değerlendirilen ve zaman zaman kanat pozisyonlarında da oynayan Nouha Dicko teknik direktör Erol Bulut'un sisteminde tamamen kanatta yer alması düşünülüyor. Forvet hattını Muhammet Demir, Kenan Özer ve yapılacak bir transferle tamamlamayı amaçlayan kırmızı siyahlılar böylelikle yeni sezona kadro bakımından hazır hale gelmeyi hedefliyor.



KANATLAR...



Gaziantep FK'yı kanat organizasyonlarının sıklıkça olacağı bir sistem üzerinde çalıştıracak olan teknik direktör Erol Bulut bu anlamda Sagal ve Dicko önemli rol oynayacak. Yine kanatlarda oynayabilen Kenan Özer'i de bu çerçevede düşünen Bulut yönetime aceleci davranmamak şartıyla bu bölgeye bir ismin daha takviye edilebileceği yönünde rapor verdiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.



