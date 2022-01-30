Gaziantep FK'da, Sivasspor mesaisi sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'da, Sivasspor mesaisi sürüyor
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30 Ocak 2022 15:19
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Antalya'da gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, pazartesi günü izin yapacak.

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