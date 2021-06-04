Gaziantep FK'da Mirallas için tek engel

Gaziantep FK'nın sözleşmesini uzatmak istediği Kevin Mirallas'ın önünde şimdilik sadece bir engel bulunuyor.



Gaziantep Güneş'in haberine göre; Geçtiğimiz sezon pandemi dolayısıyla yurt dışına çıkışlarda karantina uygulanması sebebiyle küçük izinlerde bile ailesinin yanına gidemeyen ve eşininde Belçika'dan çıkmak istememesi sebebiyle bir araya gelemeyen Mirallas'ın bu yüzden henüz karar veremediği öğrenildi.



