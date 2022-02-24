Gaziantep FK'da Maxim sıkıntısı

Gaziantep FK'da ortaya koyduğu kötü performans ile eleştirilerin odağı haline gelen Alexandru Maxim'e bir menajer aracılığı ile Katar ve Suudi Arabistan'da oynayıp oynamayacağının sorulduğu öğrenildi. Maxim'in ise bu soruya cevap olarak " Giderim" dediği bildirildi.



HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI



Gaziantep FK'da geldiği sezon yarım dönemlik iyi bir performans sergilemesinin ardından adeta yokları oynayan ve her geçen gün düşen performansıyla dikkat çekmeye başlayan Alexandru Maxim'in kafasının başka yerde olduğu öğrenildi.



Yüzü bir türlü gülmeyen ve kötü performansıyla da teknik direktör Erol Bulut başta olmak üzere herkesi hayal kırıklığına uğratan Maxim'in sezon sonunda takımdan ayrılma ihtimalinin de bu sebeple güçlendiği bildirildi. Gaziantep FK'nın iyi bonservis verilmesi durumunda oyuncuyu elinden çıkartacağı da gelen bilgiler arasında yer aldı.



GAZİANTEP'İ KAFADAN SİLDİ Mİ?



Kötü performansının yanı sıra mutsuz görüntüsüyle de dikkat çeken Alexandru Maxim'in kariyerinin geri kalanını Katar ya da Soudi Arabistan'da devam ettirmek ve daha çok para kazanmak istediği öğrenilirken oyuncunun verimsiz hali ise camia içerisinde de huzursuzluk ortamı oluşturdu. Takımda en yüksek maaş alan oyunculardan olan ve son 1 buçuk sezondur istenilen performansı bir türlü yakalayamayan ve eski günlerini aratır bir görüntüde olan Maxim konusunda sezon sonunda ayrılık yaşanma ihtimalide güçlendi. Maxim'in bu durumu ayrıca taraftarları da mutsuz etti.



Haber: Ali Budak





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