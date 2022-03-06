Gaziantep FK'da hazırlıklar tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Gaziantep FK'da, karşılaşma öncesi son antrenman gerçekleşti.

Haber; AA, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
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Gaziantep FK'da hazırlıklar tamamlandı
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06 Mart 2022 17:59
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Mart Pazartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

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