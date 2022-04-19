Gaziantep FK'da hazırlıklar sürdü

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Göztepe'yi konuk edecek olan Gaziantep FK, çalışmalarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gaziantep FK'da hazırlıklar sürdü
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19 Nisan 2022 15:02
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 23 Nisan Cumartesi günü sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük aranın ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, yarı sahada gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, maçın hazırlıklarına 20 Nisan Çarşamba günü devam edecek.

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