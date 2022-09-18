Gaziantep FK'da hakem tepkisi

Gaziantep FK'nın Trabzonspor'a 3-2 yenildiği maç sonrası kırmızı siyahlıların futbol şube sorumlusu Mesut Akın yaptığı açıklama ile hakemlere öfke kustu.



Mesut Akın hakem Mete Kalkavan ile VAR hakemi Serkan Tokat'ın verdikleri penaltı kararının doğru olmadığına vurgu yaparak; "2-0 değil, 5-0 öne geçseydik ne değişecekti? Bize bu filmi bize geçen sene de Trabzon'da izlettirdiler, böyle üç puan olacaksa bizim olmasın. Gaziantep hakkıyla, tertemiz kazandı diyebilecekleri galibiyetler bizim olsun yeter. Bu arada Mete Kalkavan da Karadenizlidir." dedi.



Haber: Ali Budak





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